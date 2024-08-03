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DEM Parti Ezidi Soykırımının 10. Yıldönümünde Ezidi Halkının Yanında Olduğunu Açıkladı

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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Ezidi halkının maruz kaldığı baskı, zulüm ve katliamlara karşı direndiğini belirterek, Ezidi soykırımının 10. yıldönümünde Ezidi halkının yanında olduklarını açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), "Ezidi halkı, maruz kaldığı onca baskı, zulüm, göç ve katliamlara karşı direnerek kendi inancını, kültürünü ve varlığını korumuştur. 3 Ağustos Ezidi soykırımının 10'uncu yıldönümü vesilesiyle Ezidi halkının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti MYK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ezidi halkının tarih boyunca katliamlara en fazla maruz kalmış halklardan olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"3 Ağustos 2014'te IŞİD çeteleri tarafından Şengal'de 5 binden fazla Ezidi katledilmiş, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce Ezidi kaçırılmıştır. Katliamın üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen bini aşkın Ezidi çocuk halen kayıptır. Tarihleri boyunca 73 fermana maruz kalan Ezidiler için bu katliam '74'üncü Ferman'dır. Ezidi halkının maruz kaldığı katliam, başta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok devlet tarafından soykırım olarak tanınmıştır.

Türkiye de Ezidilere yönelik bu katliamı soykırım olarak tanımalı ve yıllardır Şengal'e dönük sürdürdüğü saldırgan politikalarından vazgeçmelidir. Yerlerinden göçertilmiş Ezidilerin topraklarına dönmesi ve halen IŞİD çetelerinin elinde olan Ezidilerin özgürleşmesi için adımlar atmalıdır. Ezidi halkı, maruz kaldığı onca baskı, zulüm, göç ve katliamlara karşı direnerek kendi inancını, kültürünü ve varlığını korumuştur. 3 Ağustos Ezidi soykırımının 10'uncu yıldönümü vesilesiyle Ezidi halkının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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