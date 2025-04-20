DEM Parti Eş Genel Başkanları Paskalya Bayramı'nı Kutladı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Paskalya Bayramı'nı kutladı. Hatimoğulları, "rengarenk Paskalya yumurtalarının barışın, adaletin ve özgürlüğün müjdeleyicisi olmasını diliyorum" ifadelerini kullanırken, Bakırhan da, "Dünyanın her yerinde tokuşturulan rengarenk paskalya yumurtalarının barışa, adalete ve özgürlüğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Hristiyan yurttaşların Paskalya Bayramı kutlu olsun. Bugün dünyanın her yerinde tokuşturulan rengarenk Paskalya yumurtalarının barışın, adaletin ve özgürlüğün müjdeleyicisi olmasını diliyorum. Paskalya gibi dünyanın bütün renklerinin var olabildiği, halkların ve inançların kimliklerini özgürce yaşayabildiği yarınların inancıyla nice bayramlara" ifadelerine yer verirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, "Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nın kutluyorum. Paskalya'nın halklar arasında dayanışmanın büyümesine, kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Halkların ve inançların eşit ve özgürce kendi kültürlerini, inançlarını, anadillerini, yaşayacağı/yaşatabileceği günlerin mücadelesini veriyoruz. Bugün dünyanın her yerinde tokuşturulan rengarenk paskalya yumurtalarının barışa, adalete ve özgürlüğe vesile olmasını diliyorum" dedi.