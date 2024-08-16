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DEM Parti Eş Genel Başkanları Muhalefet Milletvekillerinin Darp Edilmesini Kınadı

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DEM Parti Eş Genel Başkanları, TBMM'de muhalefet milletvekillerinin darp edilmesi üzerine açıklama yaparak, saldırıları kınadı ve haksızlık ve hukuksuzluk rejimini sürdürmek isteyen anlayışı eleştirdi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları TBMM'de muhalefet milletvekillerinin darp edilmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Muhalefet milletvekillerine saldırarak haksızlık ve hukuksuzluk rejimini sürdürmek isteyen bu anlayışı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Can Atalay hakkında verilen Aanayasa Mahkemesi kararı için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda AK Partilileler muhalefet milletvekillerine saldırdı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı darp etmesiyle başlayan kavgada, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncay Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları tarafgından yapılan açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz başta olmak üzere hiçbir arkadaşımız bu saldırılar karşısında geri adım atmayacaktır" denildi.

DEM Eş Genel Başkanlarının açıklaması şöyle:

"Anayasa Mahkemesi'nin Sevgili Can Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesini salık veren kararının uygulanması için muhalefet partileri olarak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdık. Anayasa Mahkemesi kararı açık olmasına rağmen AKP-MHP iktidarı hak-hukuk tanımama tutumunu parlamento çatısı altında sürdürmek istemektedir. Muhalefetin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasını sindiremeyen iktidar, çözümü fiziksel şiddete varan saldırılarda bulmuştur. Kadın milletvekillerimize AKP'li erkek milletvekilleri tarafından saldırı yapılması siyasi haydutluktur. Bu saldırılar halk iradesini, hukuku tanımamaktır ve siyasi acizliktir. Grup Başkanvekilimiz başta olmak üzere hiçbir arkadaşımız bu saldırılar karşısında geri adım atmayacaktır.

Parlamento dışında iktidara muhalefet eden toplumsal kesimlere en şiddetli şekilde saldıran AKP-MHP iktidarı, bu tutumunu parlamento içine de taşımaya çalışmaktadır. Yaşamı, insanı, demokrasiyi, hukuku ve doğayı savunan toplumsal kesimlere karşı sokakta ve meydanlarda hukuk tanımaz bir çetecilik ve zorbalıkla saldırma talimatı veren iktidar, milletvekilleri aracılığıyla bunu TBMM'ye taşımıştır. AKP'liler, Can Atalay'ın milletvekilliğinin iadesi için yapılan toplantıda muhalefetin sesini kısmak ve hukuksuzluğu devam ettirmek için muhalefet milletvekillerine parlamento kürsüsünde saldırmıştır.

Parlamentoda şiddetin ve saldırganlığın hukukunu kurmak isteyen AKP'ye karşı en güçlü şekilde direneceğimizi bir kez daha kamuoyuna deklare ediyoruz. Muhalefet milletvekillerine saldırarak haksızlık ve hukuksuzluk rejimini sürdürmek isteyen bu anlayışı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bedeli her ne olursa olsun haklı davamızda demokrasiyi, adaleti ve barışı savunmaya bir an bile durmadan devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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