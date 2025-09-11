DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özel, mahkeme kararın ardından CHP Genel Merkez Çalışma Ofisi'ne çevrilen İl Başkanlığı binasında Hatimoğulları ve Bakırhan'la görüştü.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Bakırhan, demokrasi ve adalet mücadelesi yürüttüklerini söyledi.

Bakırhan, "Biz halkın seçmiş olduğu iradelerin yerine kayyum atanmasına karşıyız. Bunu bir hukuksuzluk olarak değerlendiriyoruz. Geçmişte de bunu yaşayan bir parti olarak bu hukuksuzluklar karşısında CHP'yle dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Demokrasi ile barışın birbirinden ayrılmaz iki bütün olduğunu dile getiren Bakırhan, "Birisi diğersiz yürüyemez. Dolayısıyla barışın tartışıldığı bir süreçti bu tür antidemokratik uygulamaların bir tıkaç rolü oynayacağını, artık bu anlayıştan, bu tıkaçları ortadan kaldırmaktan başka bir şansımız yoktur. Bu cumhuriyeti demokratikleştirmek için başta muhalefet partileriyle olmak üzere omuz omuza yürüyeceğimizi, birlikte mücadele edeceğimiz belirtiyoruz." diye konuştu.

"O mahkeme 4 ay önce açıldı."

CHP Genel Başkanı Özel ise ziyaretlerinden dolayı Bakırhan ve Hatimoğulları'na teşekkür etti.

Parti delegelerinin imzalarıyla olağanüstü kongre kararının istendiğini aktaran Özel, "Sadece pek çoğu partiden yüz kızartıcı sebeplerden atılmış kişilerden müteşekkil bir grubun, bu partiye yollanması, bu binanın elde tutulması ve ikisi, üçü istifa etmiş kayyım heyetinin, geri kalanı da partiden ihraç edilmiş kayyım heyetinin görev yapması ve seçilmiş iradenin yerine geçmesine çalışıldı." ifadelerini kullandı.

Özel, niyetlerinin sokakları karıştırmak olmadığını savunarak, burada kimsenin burnunu kanatmadıklarını iddia etti.

Bugün Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin karar verdiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Bakın o mahkeme 4 ay önce açıldı. İstanbul'daki bütün başvurular, gerçekten hukukçu olan mahkeme başkanları, görevsizlik verdiler İstanbul'da. 'Bu davalar Ankara'da görülür.' dediler. Ankara'ya geldi, birleşti. İstanbul İl Kongresi iptal davası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, bütün yargılama süreçlerinden sonra, duruşma süreçlerinden sonra, bugün kesin karara bağlandı ve esastan reddedildi. Burada 15 gün önce açılmış. Birinci kural aynı konuda iki mahkeme varsa, ilk açılanda birleştirilir. Zaten İstanbul'da olması mümkün değil, Ankara'ya yollaması lazım. Hukuk yolu tüketildi ve mahkeme kesin karar verdi. Şimdi olması gereken biz kararı 45. İstanbul Asliye (Mahkemesine) de gönderiyoruz, getiriyoruz, veriyoruz. Karar olduğu için tedbirin ortadan kalkmasıdır. Çünkü tedbir, karara kadar konulan bir tedbirdir. Orada bir mahkeme kararı var. Birkaç hafta içinde yeni ilçe başkanlarımız, bir ayı biraz geçen bir sürede yeni il başkanımız seçilecek. Zaten yapılan iş konusuz kalacak."

CHP'nin olması gereken yerde duracağını, konuşması gereken yerde konuşacağını ve mücadele etmesi gereken yerde mücadele edeceğini kaydeden Özel, kendi belirledikleri sınırlar içinde siyasi mücadeleyi yapacaklarını dile getirdi.

Özel, "Milletvekillerinin önüne bariyer çekebilirsiniz, CHP'nin muhalefet çizgisi bariyerlenemez. Bu partinin iktidara yürüyüşü, Türkiye'de muhalefetin iktidarı değiştirme noktasındaki azim ve kararlılığı, araçsallaştırılmış mahkemeler ve hakimler tarafından engellenemez. Mücadelemiz sürecek." dedi.

"Hem İstanbul'da açılan bir dava var hem Ankara'da açılan bir dava var"

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Başarır, mahkemenin "CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın 'pasif husumet' yokluğu nedeniyle reddine hükmetmesi" kararının doğru olduğunu iddia ederek, "Hem İstanbul'da açılan bir dava var hem Ankara'da açılan bir dava var. Usul yönünden her iki dosyayı Ankara'da birleştiriyor. İstanbul'da açılan davada davalının taraf ehliyetini haiz olmadığını söylüyor. Yine Ankara'da açılan davayı da reddediyor. Bu durumda ortaya şu sonuç çıkıyor: İl binamız için, il başkanlığımız yönetimi için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal gereğinin yapılması bu rezaletin ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.