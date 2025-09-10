Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 15.00'te CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İstanbul İl Binası'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek. Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İl Başkanlığı binasına gideceği kaydedildi.

