DEM Parti Eş Genel Başkanları Alevi Kanaat Önderleriyle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM'de Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Alevi kanaat önderlerinin, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Hataylı Alevi kanaat önderleri Meclis Grubumuzu ziyaret ederek, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Görüşmede Suriyeli Alevilerin karşı karşıya olduğu saldırı ve tehditler konusunda görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verildi.