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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul'da Halk Buluşması düzenledi

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı. Bakırhan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin diğer adaylardan daha birikimli olduğunu iddia etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Sancaktepe'de düzenlediği Halk Buluşması'na katıldı.

Demokrasi Caddesi'ndeki buluşmada konuşan Bakırhan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin, diğer adaylardan daha birikimli olduğunu iddia etti.

Bakırhan, yerel seçimde kadınların, emekçilerin ve gençlerin umudu olabilecek programla ortaya çıktıklarını belirterek, "Van'ı yönettik, neden emekçilerin, yoksulların başkenti olan İstanbul'u yönetmeyelim? Sizlere söz veriyoruz. İstanbul, tarihinde hiç görmediği bir adaletle yönetilecek." diye konuştu.

İstanbul'un barışın ve adaletin kenti olacağını dile getiren Bakırhan, yönetimde oldukları kentlerde adaletin ve vicdanın hakim olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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