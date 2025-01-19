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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Babası Defnedildi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Babası Defnedildi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 84 yaşındaki babası Ali Bakırhan, Kars'ta düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok siyasi figür ve vatandaş katıldı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın vefat eden babası Ali Bakırhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Memleketi Kars'ta, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalık tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden 84 yaşındaki Ali Bakırhan için Paşaçayır Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Bakırhan'ın cenazesi, Paşaçayır Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Babasını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Bakırhan'ın ailesi ve yakınları ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, bazı il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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