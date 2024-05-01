DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Van'da 1 Mayıs mitingine katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Van'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katıldı.

Miting öncesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bir araya gelen bazı sendika ve meslek odalarının temsilcileri, Musa Anter Parkı'na yürüdü.

Burada düzenlenen mitingde konuşan Oruç, işçilerin eşit işe eşit ücret, hakları ve ekmekleri için alanlarda olduğunu söyledi.

Alanlarda daha çok dayanışacaklarını belirten Oruç, "İşçi kardeşlerimiz, kazandığı haklarının elinden alınmasına izin vermeyecek. Bu meydanda bulunan her bir arkadaşımızın yakınları yoksulluk ve işsizlikten dolayı göç yolunu tutmuştur. Kürt'ün, Türk'ün ve Arap'ın ekmeği eşit bir şekilde küçülüyor. Bizlerin arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırmaya çalışan anlayışlara karşı bize düşen görev, dayanışmayı daha çok büyütmektir. Birlikte aç ve susuz kalıyorsak, birlikte de mücadele edeceğiz." diye konuştu.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise "Bizlerin ve emeğiyle geçinenlerin güzeli yaşatma umudu her geçen gün biraz daha artıyor. İster mavi isterse beyaz yakalı olsun, emekli veya asgari ücretle geçimini sağlayan bireyler olsun, tüm faturalar bize kesiliyor. Eşitlikçi ve özgürlükçü güzel günlerin oluşması için buradayız." dedi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve sendika temsilcilerinin katıldığı miting, halay çekilmesiyle sona erdi.