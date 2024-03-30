Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın." dedi.

DEM Partili bir grup, partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gültan Kışanak'a destek için Sakarya Caddesi'nde seçim standı kurdu. Kışanak'ın seçim broşürlerini dağıtan partililer halay çekti.

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt sorunu, elbette seçimlerden seçimlere hatırlanacak, seçimlere malzeme edilecek bir süreç değildir." diye konuştu. Hatimoğulları, mücadelelerinin, seçimlerden sonra da çözüm ve diyalog süreci başlayana dek süreceğini söyledi.

Seçmenleri oy kullanmaları için yarın sandıklara çağıran ve sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Tülay Hatimoğulları, "Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın. Oyumuzu kullanmakla yetinmeyelim. Bu oy hırsızlarına karşı, sandık hırsızlarına karşı, kayyumcu zihniyete karşı hep birlikte örgütlü bir şekilde sandıklarımızı korumaya çağırıyorum sizleri." ifadelerini kullandı.