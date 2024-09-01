Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Gazze'deki Saldırıları Değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gazze'ye yapılan saldırılarda yaşamını kaybeden insanların sayısının 40 bini aştığını belirterek, Filistin halkının en mazlum halklardan biri olduğunu söyledi. Hatimoğulları, barışın önemine vurgu yaparak, mazlum Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Sadece son bir yılı değerlendirdiğimizde Gazze'ye yapılan saldırılarda 40 bini aşkın insan yaşamını kaybetti. Bugün Filistin halkı, bu bölgenin en mazlum halklarından biridir." dedi.

Dem Parti İstanbul Kadın Meclisince, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Okmeydanı'nda düzenlenen "barış anneleri" ile kahvaltı etkinliğinde konuşan Hatimoğulları, barışın önemine vurgu yaptı.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara işaret eden Hatimoğulları, "Gazze'ye bakınca, yüzyıllık sömürü düzeni dışında sadece son bir yılı değerlendirdiğimizde Gazze'ye yapılan saldırılarda 40 bini aşkın insan yaşamını kaybetti. Bugün Filistin halkı, bu bölgenin en mazlum halklarından biridir." diye konuştu.

Parti olarak, tüm mazlum halkların yanında oldukları gibi mazlum Filistin halkının da yanında yer aldıklarını kaydeden Hatimoğlulları, "Özellikle buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Gerçekten mazlum Filistin halkının yanında olun. Filistin halkı acılar içinde, bölge halkları acılar içinde." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, konuşmasının ardından partililerle sohbet etti.

Etkinliğe, DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Keziban Konukcu Kok ve Özgül Saki, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve parti üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

DEM Parti Filistin istanbul Dünya Gazze İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Sol Bamba kaç yaşında, nasıl öldü? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri...
title