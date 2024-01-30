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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi siyasi darbedir

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini siyasi darbe olarak nitelendirdi ve TBMM'de okunan kararın yok hükmünde olduğunu belirtti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Hatay halkının vekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi siyasi darbedir. Saray'ın talimatıyla alınan bu kararla TBMM tarihine kara bir leke daha bulaşmıştır. TBMM'de okunan karar yok hükmündedir. Siyasi rehine olarak cezaevinde tutulan Can Atalay halkın vekilidir. Hiçbir siyasi darbe bu gerçeği değiştiremez" dedi.

TİP Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hatay halkının vekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi siyasi darbedir! Saray'ın talimatıyla alınan bu kararla TBMM tarihine kara bir leke daha bulaşmıştır. TBMM'de okunan karar yok hükmündedir. Siyasi rehine olarak cezaevinde tutulan Can Atalay halkın vekilidir. Hiçbir siyasi darbe bu gerçeği değiştiremez!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Şerafettin Can Atalay DEM Parti Hatay İnsan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

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