İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, İstanbul'da Ev Ziyaretleri Gerçekleştirdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, İstanbul'da Ev Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Barış ve Demokratik Toplum İçin Ev Ziyaretleri' kapsamında İstanbul'da ev ziyaretleri yaparak, barışı inşa etme hedefini vurguladı.

(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış ve Demokratik Toplum İçin Ev Ziyaretleri" kapsamında bugün İstanbul'da ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, 10 Nisan'da Türkiye'nin dört bir tarafında başlattığımız Barış ve Demokratik Toplum İçin Ev Ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul'da ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Her yerde bu süreci halkımızla birlikte büyütmeye ve barışı inşa etmeye devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.