DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

(İSTANBUL) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastane önünde yaptığı açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi, birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Sözlerine basın mensuplarına Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin süreci özenli ve titiz bir şekilde aktardıkları için teşekkür ederek başlayan Bakırhan, "7/24 saat burayı yalnız bırakmadınız. En büyük teşekkürü siz hak ettiniz. Sizlere partim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Meclis Başkanına, siyasi parti genel başkanlarına, sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, Türkiye'nin bütün renklerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 7/24 burası hiç boş kalmadı" diyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bütün halkları ve inançları, Sayın Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu merak ettikleri için, dayanışmak için buraya geldiler. Onlara da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Mevcut duruma ilişkin hep beraber takip ediyoruz, siz de takip ettiniz. Hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimler zaten kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Onların yapmış olduğu bilgilendirme üzerine bir şeyler söylemek istemiyorum. Biz de hastane yönetiminin yapmış olduğu açıklamaları esas alıyoruz.

"Türkiye halkları hep beraber buradaydı"

Kamuoyunda yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın hem de halklarımız itibar etmesin. Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi, birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Sırrı Süreyya Önder, halklarımızın duası ile, dayanışması ile, birlikte uğruna yıllarca mücadele ettiği, bedel ödediği halklarımızla mücadelesi ile buluşacaktır. Buna eminiz. Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıkla, sağlıklı bir şekilde bize kavuşması ile olabileceğini umuyoruz ve bekliyoruz. Bugünler çok tarihi günlerdir, siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı. Evet, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden, demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma, önümüzdeki günlerde Sırrı Süreyya Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder.

"Tereddüte yer yok"

Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar. Biz de onlara güveniyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Tereddüte yer yok. Sağlıklı, iyi koşullarda, çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya'nın sağlığına kavuşacağını umuyoruz ve bekliyoruz."