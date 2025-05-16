DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bir Araya Geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devrimci 78'liler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Merkez'de bir araya gelerek, Kayıplar Haftası kapsamında dayanışma talebinde bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devrimci 78'liler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Emel Uzman, Cumhur Yavuz, Yener Turan, Hasan Hüseyin Tolan ve Mustafa Kartal ile Genel Merkezde bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devrimci 78'liler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Emel Uzman, Cumhur Yavuz, Yener Turan, Hasan Hüseyin Tolan ve Mustafa Kartal ile Genel Merkezde ziyaret etti. 17–31 Mayıs Kayıplar Haftası kapsamında yapılan ziyarette heyet, federasyon hakkında bilgi verdi, başlattıkları çalışma ve kampanyalar için dayanışma talebinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Ayrılık sonrası ünlü yarışmacıdan iddialı fotoğraf!
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.