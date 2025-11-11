Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Uçak Kazası Taziyesi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru havalanan kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden 20 personel için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, " Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru havalanan ve Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında hayatını kaybeden personelin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda yaşamını yitiren askeri personele Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." açıklaması yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle X hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakırhan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında hayatını kaybeden personelin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda yaşamını yitiren askeri personele Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum."

