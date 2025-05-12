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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan PKK'nın Feshine İlişkin Açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan PKK'nın Feshine İlişkin Açıklama
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nın kendini feshetmesinin ardından yaptığı açıklamada, sürecin barışla taçlandırılmasını umduğunu söyledi.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin, "Kongre, Türkiye'ye hayırlı olsun. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde gelişinde, gazetecilerin terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, "Kongre, Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık Kürt sorununu çözmek için demokratik bir Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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