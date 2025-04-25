DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Barış ve Demokrasi Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Barışa, kardeşliğe sahip çıkmak gerekiyor. Bu ülkenin enerjisini demokrasiye, özgürlüklere harcamasına sahip çıkmak gerekiyor." dedi.

Bakırhan, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığının "dayanışma etkinliği"nde yaptığı konuşmada, hem bölge hem de Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini söyledi.

Tekçi, mezhepçi, ülkesindeki farklılıkları tanımayan, yaşayan bütün farklılıkları tek kimliğe sığdırmaya çalışan rejimlerin, bu süreçte büyük sancılar çektiğini belirten Bakırhan, Orta Doğu'daki tekçi rejimlerin teker teker yıkıldığını ifade etti.

Türkiye'nin renkli, çok farklı kimliklerin ve inançların bir arada yaşadığı, dünyanın en güzel coğrafyasına ve stratejik konumuna sahip bir ülke olduğunu söyleyen Bakırhan, "Bizler Orta Doğu'daki bu yaşanılan kriz ve kaoslardan eğer dersler çıkarabilirsek bu girdaba kapılmadan refah içerisinde yaşayan, demokratik bir zeminde herkesin eşit yurttaşlar olduğu demokratik bir ülke, cumhuriyet yaratabiliriz. Öcalan'ın 'barış ve demokratik toplum' çağrısı da tam buna işaret ediyor ve bizlerin hepsine, en başta da iktidara büyük bir fırsat, kapı aralıyor." diye konuştu.

Bakırhan, Türkiye'deki bütün halkların kardeşçe, çatışmadan ve ötekileştirilmeden bir arada yaşamasını istediklerini belirterek, "Bugün bu tarihi süreçlerde, Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısını yaptığı bugünlerde barışa, kardeşliğe sahip çıkmak gerekiyor. Bu ülkenin enerjisini demokrasiye, özgürlüklere harcamasına sahip çıkmak gerekiyor. Türkiye'nin yüz yıllık tekçi siyasetini bir kenara bırakarak daha demokratik daha özgürlükçü bir anayasaya sahip olmasına sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyetinin, İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmelerine de değinen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Geçen gün heyetimiz tekrar Öcalan'la görüştü. Bu süreçte yine bizi umutlandıran açıklamalarda bulundu. Öcalan, 'ben umutluyum, iyi şeylerin olacağını umuyorum, bu konuda hazırlıklarım var. Eğer gerçekten bu konuda ülkeyi yönetenler, devlet de samimiyse bu ülke hayatında hiçbir dönem görmediği demokrasiye, özgürlüklere, refaha kavuşabilir' dedi. Biz de bunu tekrarlıyoruz ve bugün bu dayanışma yemeğinde Türkiye'nin bütün renklerini bir arada barındıran bu çatı altında diyoruz ki bu ülkeye çatışma değil, inkar değil, savaş değil, yoksulluk değil, barış, adalet, hukuk, demokrasi gerek. Adalet, barış, demokrasi, hukuk ve özgürlükler için de Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıya hep birlikte sahip çıkacağız."