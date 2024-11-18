DEM Parti Eş Başkanları Gözaltına Alındı

(İSTANBUL)- DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Gözaltılarla ilgili DEM Parti İstanbul teşkilatından yapılan açıklamada, "Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir." denildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesi için" yapılan operasyonda saat 06.40'da DEM Parti Esenyurt ilçe binasında arama yapıldı. Aramada 1995 yılında kırsal kesimde sürdürülen operasyonlarda öldürülen Gülşen Atalmış'ın anması etkinliğinde kullanıldığı belirtilen materyallere ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına el kondu.

"Partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir"

Operasyonda DEM Parti'nin Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz da gözaltına alındı. Gözaltılarla ilgili DEM Parti İstanbul teşkilatından yapılan açıklamada, "Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir." denildi. Açıklama şöyle:

"İfadeye giderken gözaltına alınmışlardır"

"Bu sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız, partimize bildirim yapılmadan, herhangi bir yöneticimiz ve avukatımız olmaksızın hukuksuzca kapıları kırılarak içeri girilmiş ve arama yapılmıştır. Ardından Esenyurt İlçe Eşbaşkanlarımız Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyeti'ne ifadeleri alınmak üzere çağrılmışlardır. İfade işlemi için parti avukatlarımız eşliğinde emniyete giden ilçe eşbaşkanlarımız ifadeleri alınmayarak gözaltına alınmışlardır. Ayrıca her iki ilçe eşbaşkanımızın evleri saat 15.30 civarlarında polislerce aranmıştır. 24 saat avukat görüş kıstılılığı getirilen ilçe eşbaşkanlarımız yarın görüş kısıtlılığının kalkmasının ardından avukatlarımızca ziyaret edilerek görüşülecektir."