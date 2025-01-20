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DEM Parti Emek Komisyonu'ndan Emeklilere Acil Zam Talebi

DEM Parti Emek Komisyonu'ndan Emeklilere Acil Zam Talebi
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DEM Parti Emek Komisyonu, emeklilerin maaş farklarının derhal ödenmesi ve ücret düzenlemeleri yapılması gerektiğini vurguladı. Parti, mevcut ekonomik koşullara dair eleştirilerde bulunarak, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - DEM Parti Emek Komisyonu, "Emeklilerin maaş farkları daha fazla geciktirilmeden derhal ödenmeli; asgari ücrete, memurlara ve emeklilere yönelik ücretlerde yeniden düzenleme yapılmalıdır. Sefalet zammı değil, emeğin hakkı verilmelidir" çağrısında bulundu.

DEM Parti Emek Komisyonu, emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Komisyonun açıklaması şöyle:

"AKP iktidarı, yaşanan ekonomik krizin faturasını emeklilere ve yoksullara kesmeye devam ediyor. Başta emekliler olmak üzere milyonlarca yurttaş açlık ve yoksullukla yaşamaya mahkum edilmektedir. Emekçilere ve emeklilere yönelik zamlar, mevcut ekonomik koşullarla ilgisi olmayan ve yoksulluğu derinleştiren düzeylerde belirlenmiştir.

Ocak ayında TÜİK'in sahte enflasyon oranları üzerinden, asgari ücretle çalışanlara yüzde 30, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 15,75 ve kamu emekçileri ile emeklilerine ise yüzde 11,54 zam yapılarak milyonlarca işçi, emekçi ve emekliye insanlık onurundan uzak yaşam koşulları reva görülmüştür.

Açıklanan zam oranlarıyla adeta açlığa mahkum edilmek istenen milyonlarca emekliye, şimdi de Ocak ayı ortalarında ödenmesi gereken maaş farklarının ödemesi geciktirilmektedir. Bu farkın TBMM'de yasalaşmamasından ötürü emekliler mağdur edilmektedir. Zaten çok düşük maaş ve zam oranı alan milyonlarca emekli, 28 Ocak'ta açılacak TBMM'den zam oranına ilişkin yasanın geçirilmesinden ve Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra bu farkı alabilecektir. Emekliler yaşam mücadelesi verirken bu gecikme kabul edilemez. Bu durum bizlere gösteriyor ki derinleşen ekonomik krizin yükü yine milyonlarca emeklinin ve emekçinin sırtına yüklenmektedir Emeklilerin maaş farkları daha fazla geciktirilmeden derhal ödenmeli, asgari ücrete, memurlara ve emeklilere yönelik ücretlerde yeniden düzenleme yapılmalıdır. Sefalet zammı değil, emeğin hakkı verilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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