DEM Parti, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevinde Ziyaret Edecek

(ANKARA) - DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 19 Haziran Perşembe günü Silivri Cezaevinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin 19 Haziran Perşembe günü Silivri Cezaevinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, önceki dönem Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, milletvekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi ile görüşeceği bildirildi. Açıklamada, sabah mesai saatiyle başlayacak görüşmelerin gün boyu sürmesi beklendiği kaydedildi.