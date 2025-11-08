Haberler

DEM Parti'den Yangın Faciasına İlişkin Sert Açıklama

Güncelleme:
DEM Parti, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı açıklamada, ölümlerin denetimsizlik ve güvencesizliğin sonucu olduğunu vurguladı. Sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirten parti, işçi sağlığı ve güvenliği öncelikli politikaların uygulanması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Dem Parti, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "Bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kar hırsının sonucudur. Bu faciada sorumluluğu bulunanlar derhal açığa çıkarılmalı, ihmali olan herkes hesap vermelidir" açıklamasını yaptı.

DEM Parti, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir depoda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Partiden yapılan paylaşımda, "Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

İş cinayetlerinin denetimsizlik ve güvencesizlikten kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, "Her güne yeni bir iş kazası haberiyle uyanıyoruz. Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kar hırsının sonucudur. Sermayenin birikimi işçilerin canı pahasına sağlanırken, emekçilerin yaşam hakkı her gün biraz daha değersizleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bu faciada sorumluluğu bulunanlar derhal açığa çıkarılmalı; ihmali olan herkes hukuk önünde hesap vermelidir" denilerek, benzer olayların yaşanmaması için işçi sağlığı ve iş güvenliğini önceleyen politikaların acilen hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

