DEM Parti'den Umut Veren Açıklamalar

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Parti İmralı Heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin olarak, "Henüz netleşmedi. Şöyle zaten başvuru yapıldı. Henüz tarih net değil ama sanırım önümüzdeki günlerde olma ihtimali yüksek" dedi. Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama ve silah bırakma kongresinin tarihine ilişkin soruya, "Sayın Bahçeli'nin dedikleri de çok önemli. Silah bırakma konusunda zaten Sayın Öcalan'ın bir çağrısı vardı. Bu bir sır değil. Gerekleri yerine getirilince herhalde muhatapları silahı bırakacaklarını söylemişlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın, kavganın olmadığı günler görürüz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, "Ömer Çelik, 'Bu hafta içerisinde yeni ve önemli gelişmeler yaşanacak' dedi. Bu hafta bizleri neler bekliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vallahi biz de katılıyoruz artık önemli ve yeni gelişmeler olsun. Türkiye toplumunun beklentisi de budur. Aslında Sayın Öcalan, adaya giden heyetimize de ona benzer şeyler söylemiştir. Umarım iyi ve güzel şeyler olur. Artık sözü aşıp, pratik zeminde bunları ortaya koymanın zamanı olduğunu belirtmek istiyorum."

Bir gazetecinin, "Adalet Bakanı ile görüşme takvimi netleşti mi?" sorusunu Bakırhan, "Henüz netleşmedi. Şöyle zaten başvuru yapıldı. Henüz tarih net değil ama sanırım önümüzdeki günlerde olma ihtimali yüksek" diyerek cevapladı.

Silah bırakma kongresinin nisan ayı sonunda olabileceğine ve Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamaya ilişkin görüşleri sorulan Bakırhan şu cevabı verdi:

"Sayın Bahçeli'nin dedikleri de çok önemli. Silah bırakma konusunda zaten Sayın Öcalan'ın bir çağrısı vardı. Bu bir sır değil. Gerekleri yerine getirilince herhalde muhatapları silahı bırakacaklarını söylemişlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın, kavganın olmadığı, Sayın Ömer Çelik'in de dediği gibi 'Güzel günler, güzel adımlar görürüz' diyordu."

"Umutlu olmamamız için hiçbir sebep göremiyorum"

Bakırhan, "Dün de kritik bir ziyaret gerçekleşti. Sayın Pervin Buldan ile görüşme imkanınız oldu mu? Görüşmeye ilişkin kendini feshedeceği kongreyi ne zaman toplayacak? Öcalan buna ilişkin bir şey söyledi mi?" sorusuna şöyle yanıtladı:

"Tarih konusunda bizim bilmemiz olanaksız. Örgüt kendisi buna karar veriyor ama Pervin Başkan'ın ilettiği çok önemli bir şey vardı. 'İlk defa Sayın Öcalan'ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm' demişti. Bu çok iyi, çok önemli bir gelişme. Umarım bu moral ve umut Türkiye'nin tamamına sirayet eder."

Bakırhan, bir gazetecinin, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı dolayısıyla İmralı Heyeti'nde yeni bir ismin yer alıp almamasına ilişkin soruyu, "Bu konuda bir açıklama yaptık. Bizim şu anda önceliğimiz Sırrı Başkanın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Umarım en tez zamanda Sırrı Başkan yine yarım bıraktığı çalışmalara aktif bir şekilde katılır. Şu anda öyle bir gündemimiz yok" diyerek cevapladı.

"'Önümüzdeki grup toplantısında yeni gündemleri konuşuruz' dediniz. Yani bu süre zarfında PKK'nın kendini feshetmesi olasılığı var mıdır acaba?" sorusu hakkında Bakırhan, şunları söyledi:

"Sayın Öcalan'ın morali, umudu yüksekti. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları yerinde, olumlu. AK Parti Sözcüsünün açıklamaları var. Daha öncesinde Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Bütün bunları bir araya topladığımızda umutlu olmamamız için hiçbir sebep göremiyorum şu anda."