DEM Parti'den Sumud Filosu'na Destek Açıklaması

DEM Parti, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na yapılan İsrail müdahalesine sert tepki gösterdi. Partinin açıklamasında, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayarak sivil aktivistlere karşı saldırganlık sergilediği belirtilerek, tüm uluslararası kamuoyuna karşı durma çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - DEM Parti, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu hükümeti; Gazze işgaline, Filistinlilere yönelik soykırıma varan katliama dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Sumud Filosu'na müdahale ediyor. Netanyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ve insani hukuku hiçe sayarak Sumud Filosu'na müdahale etmesi kabul edilemez. Tüm uluslararası kamuoyunu, bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırıyoruz. Netanyahu iktidarının bu saldırganlığına karşı Sumud Filosu'nda yer alan sivil ve aktivistlerin yanındayız!" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
