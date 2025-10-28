DEM Parti'den Sındırgı Depremi Üzerine Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı merkezli olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Temennimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır." denildi.