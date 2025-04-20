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DEM Parti'den Paskalya Bayramı Mesajı

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DEM Parti, Paskalya Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, barış, adalet ve özgürlük vurgusu yaparak tüm halkların eşit koşullarda bir arada yaşamasını diledi.

(ANKARA) - DEM Parti'den Paskalya Bayramı nedeniyle yapılan açıklamada, "Yeniden doğuşun ve umudun sembolü olan Paskalya Bayramı kutlu olsun" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yeniden doğuşun ve umudun sembolü olan Paskalya Bayramı kutlu olsun! Bu kadim topraklarda halkların ve inançların eşit koşullarda, bir arada ve özgürce kendi dinlerini, kültürlerini, anadillerini ve kimliklerini yaşayacağı günlerin geleceğine yürekten inanıyor ve bunun için mücadele ediyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın tüm halklar ve inançlar için yeni bir başlangıç olmasını, barışın, adaletin ve özgürlüğün kapılarını açmasını diliyoruz."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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