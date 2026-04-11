Dem Parti: Irak Cumhurbaşkanlığı Görevine Seçilen Nizar Amedi'yi Tebrik Ediyoruz

(ANKARA) - Dem Parti, "Irak Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Nizar Amedi'yi tebrik ediyoruz. Bu sonucun Irak halkları için hayırlı olmasını; ülkenin barışı, istikrarı ve demokratik geleceğine katkı sunmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Irak Parlamentosu'nda yapılan seçimlerin ikinci turunda 227 oy alan Kürdistan Yurtseverler Birliği adayı Nizar Amedi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. DEM Parti'den sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nizar Amedi'yi tebrik etti. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Irak Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Nizar Amedi'yi tebrik ediyoruz. Bu sonucun Irak halkları için hayırlı olmasını; ülkenin barışı, istikrarı ve demokratik geleceğine katkı sunmasını diliyoruz. Irak'ın çok kimlikli, çok inançlı ve çok kültürlü toplumsal yapısının eşit yurttaşlık, diyalog ve uzlaşı temelinde güçlenmesi, bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır. Yeni dönemin, Irak'ta ortak yaşamı pekiştiren, halkların iradesini esas alan ve bölgesel istikrara katkı sunan bir sürece vesile olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA
