DEM Parti'den KESK Yürüyüşüne Destek

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, KESK'in "Beş Gün, Yedi Kent, Tek Ses" yürüyüşünü desteklediklerini belirterek "Dem Parti olarak; KHK'lerle ihraç edilen emekçilerin görevlerine iadesini yıllardır savunuyoruz. Haksızlıklara ve siyasi cezalandırmaya karşı mücadele eden emekçilerin sesi, bizim de sesimizdir" ifadelerini kullandı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda KESK'in "Beş Gün, Yedi Kent, Tek Ses!" yürüyüşüne destek verdi. Bakırhan, şunları kaydetti:

"Haksız, hukuksuz kararnamelerle kamudan ihraç edilen emekçiler, 'Adalet, Onur ve Özgürlük' diyerek yürüyor. Bu yürüyüşte adalet, onur ve özgürlük var. Biz de bu yürüyüşün yanındayız! KESK'in başlattığı 'Beş Gün, Yedi Kent, Tek Ses' yürüyüşü, bu ülkede emeğin, hukukun ve onurun çiğnenmesine karşı yükselen güçlü bir itirazdır. DEM Parti olarak; KHK'lerle ihraç edilen emekçilerin görevlerine iadesini yıllardır savunuyoruz. Haksızlıklara ve siyasi cezalandırmaya karşı mücadele eden emekçilerin sesi, bizim de sesimizdir."