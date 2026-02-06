Dem Partili Koçyiğit: İzmir'de Saçını Örmesi Gerekçesiyle 16 Yaşında Bir Çocuğun Tutuklanması Açık Bir Gözdağı Siyasetidir

(ANKARA) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İzmir'de 16 yaşındaki bir çocuğun saçını ördüğü gerekçesiyle tutuklandığını belirterek tepki gösterdi.

Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de, 16 yaşındaki bir çocuk, saçını ördüğü ve demokratik bir itiraz gösterdiği için tutuklandı. Kadına yönelik işkenceyi görünmez kılanlar, buna verilen en barışçıl itirazdan bile korkuyor. Hukuk, korku yaymak için araçsallaştırılıyor. Çocuklardan korkan, yasaları çocuklara karşı kullanan; kadınlara yönelik şiddeti görmezden gelip itiraz eden herkesi hedef alan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu açık bir gözdağı siyasetidir. ve biz bu gözdağına asla boyun eğmeyeceğiz. Sorumluların açığa çıkması ve hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.