DEM Parti'den İsrail'in Sumud Filosu'na Saldırısına Tepki

Güncelleme:
DEM Parti, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak uluslararası kamuoyunu bu saldırılara karşı tepki vermeye çağırdı. Parti, Netanyahu hükümetinin Gazze işgali ve Filistinlere yönelik saldırıları hakkında dikkat çekti.

DEM Parti, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, uluslararası kamuoyunu bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırdı.

Partinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu hükümetince Gazze'nin işgaline, Filistinlilere yönelik soykırıma varan katliama dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Sumud Filosu'na müdahale edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Netanyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ve insani hukuku hiçe sayarak Sumud Filosu'na müdahale etmesi kabul edilemez. Tüm uluslararası kamuoyunu, bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırıyoruz. Netanyahu iktidarının bu saldırganlığına karşı Sumud Filosu'nda yer alan sivil ve aktivistlerin yanındayız."

