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DEM Parti'den Hava Harekatlarına Tepki: Barışçıl Çözüm Çağrısı

DEM Parti'den Hava Harekatlarına Tepki: Barışçıl Çözüm Çağrısı
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DEM Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatlarının ardından sivil yaşam alanlarına yönelik bombardımanların sona erdirilmesini istedi. Parti, bölgede barışçıl çözüm yollarına çağrı yaptı.

(ANKARA) - Dem Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla ilgili "Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur...Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurmasının ardından "Sivil yaşam alanlarına yönelik başlatılan bombardımana derhal son verilsin" başlığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur. Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok merkezine ve özellikle Kobani'ye yönelik bombardımanlar, sivil halkın yaşamını tehlikeye atmaktadır. Savaşın yıkıcı etkileri, bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir. Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar, uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir. Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi, yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır. Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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