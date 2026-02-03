Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Gözaltılara Tepki: "İktidarın Sürdürdüğü Baskı Politikasını Asla Kabul Etmiyoruz"

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, iktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik baskı politikasını eleştirerek, gözaltına alınan ESP üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sabah saatlerinde yapılan gözaltılara tepki göstererek, "İktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikasının açık bir parçasıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, PM üyemiz Emin Orhan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bileşen partimiz ESP'ye yönelik yapılan bu gözaltılar, iktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikasının açık bir parçasıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, PM üyemiz Emin Orhan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

