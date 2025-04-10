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DEM Parti'den Gazetecilere Gözaltına İlişkin Açıklama

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DEM Parti, gazetecilerin gözaltına alınmasını basına ve ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak nitelendirerek, bu durumu kabul edilemez buldu.

(ANKARA) - DEM Parti, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasının "basına, ifade ve haber alma özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale olduğunu" belirterek, "Yargı sopasıyla eleştirel düşünceyi bastırma çabası asla kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından, Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye ne yazık ki bu sabah da gazetecilere yönelik bir şafak operasyonuyla uyandı. Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınması basına, ifade ve haber alma özgürlüğüne yönelik açık bir müdahaledir. Gazetecilik suç değildir. Yargı sopasıyla eleştirel düşünceyi bastırma çabası asla kabul edilemez. Türkiye bu utançtan kurtulmalıdır. Gazeteciler görevlerini baskılarla karşılaşmadan ve özgürce yapabilmelidir."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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