DEM Parti'den Diyarbakır'da 'Barış İstiyoruz' İmza Kampanyası

(DİYARBAKIR) - DEM Parti, Diyarbakır'da 3 gün sürecek "Barış istiyoruz" başlıklı imza kampanyası başlattı. DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, "Savaş siyasetine ve yarattığı karanlığa mahkum değiliz, barış istiyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile halkların yıllardır kararlılıkla sahip çıktığı barış umudu da büyümüştür. Şimdi bu çağrı etrafında demokrasi, eşitlik ve özgürlük için kenetleniyoruz" dedi.

DEM Parti, "Kürt sorununun çözülmesi" amacıyla Diyarbakır'da "Barış İstiyoruz" kampanyasının startını verdi. Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde başlatılan imza kampanyası 3 gün sürecek.

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "halkların ve inançların bir arada özgür ve eşit yaşayacağı bir toplumu savunduklarını" söyledi.

"Barış istiyoruz" diyen Şahin, "Çünkü demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adaletin teminatının Kürt meselesinin demokratik çözümüyle sağlanabileceğini savunuyoruz. Farklı kimliklerin kendi öz varlıklarıyla eşit yurttaşlık temelinde birlikte yaşamasını savunuyoruz. Barış istiyoruz, çünkü savaşın derinleştirdiği yoksulluğu, işsizliği ve emek sömürüsünü kabul etmiyoruz. Barış istiyoruz; çünkü kadınlara ve kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar karşısında mücadele ediyoruz, kadın özgürlükçü yaşamı savunuyoruz. Barış istiyoruz, çünkü kadına yönelik şiddet ve katliamları derinleştiren savaş politikalarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.