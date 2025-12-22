Haberler

Tülay Hatimoğulları'ndan 11. Yargı Paketi Açıklaması: "Depremzedelerin Taleplerinin Gerçekleştirilmesi İçin Mücadele Edeceğiz"

Güncelleme:
DEM Parti, Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi için muafiyet talebine destek vererek, depremzedelerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için mücadele edeceğini duyurdu.

(TBMM) - Dem Parti'den, Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması" talebine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, partimizin 27. madde başta olmak üzere her konuda depremzedelerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, depremzedelerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için mücadele edeceklerini kaydetti" ifadeleri kullanıldı.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması" talebiyle TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve milletvekilleriyle görüştü.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, TBMM Grubumuzda Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli ve milletvekillerimizle görüştü. Depremde binlerce insanın ölümünden sorumlu olan kişilerin cezasız kalmasına yol açacak 27. maddenin 11. Yargı Paketinden çıkarılarak deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasını isteyen platform üyeleri, bu konuda partimizden destek istedi. Hatimoğulları, partimizin 27. madde başta olmak üzere her konuda depremzedelerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, depremzedelerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için mücadele edeceklerini kaydetti."

Kaynak: ANKA / Güncel
