Tülay Hatimoğulları'ndan 11. Yargı Paketi Açıklaması: "Depremzedelerin Taleplerinin Gerçekleştirilmesi İçin Mücadele Edeceğiz"

"6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, TBMM Grubumuzda Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli ve milletvekillerimizle görüştü. Depremde binlerce insanın ölümünden sorumlu olan kişilerin cezasız kalmasına yol açacak 27. maddenin 11. Yargı Paketinden çıkarılarak deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasını isteyen platform üyeleri, bu konuda partimizden destek istedi. Hatimoğulları, partimizin 27. madde başta olmak üzere her konuda depremzedelerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, depremzedelerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için mücadele edeceklerini kaydetti."