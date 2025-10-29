DEM Parti'den Cumhuriyet Bayramı İçin Barış Vurgusu

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin olarak, "Toplumsal barışın olmadığı yerde demokrasi, demokratikleşmenin olmadığı yerde Cumhuriyet eksik kalmıştır. 102. yılda bu hakikat ertelenemez. Türkiye'deki tüm halklar ve inançlar ortak yaşamın eşit paydaşlarıdır. 1 Ekim'de başlayan barış süreci, bizlere Demokratik Cumhuriyeti birlikte inşa etme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda Kürt meselesini güvenlik kalıbından çıkarıp tam hak ve katılım temelinde demokratik müzakereyle çözme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

