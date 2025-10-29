Haberler

DEM Parti'den Cumhuriyet Bayramı İçin Barış Vurgusu

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplumsal barışın önemine dikkat çekerek, Türkiye'deki tüm halkların eşit paydaşlar olduğunu vurguladı. Kürt meselesinin demokratik müzakereyle çözülmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin olarak, "Toplumsal barışın olmadığı yerde demokrasi, demokratikleşmenin olmadığı yerde Cumhuriyet eksik kalmıştır. 102. yılda bu hakikat ertelenemez. Türkiye'deki tüm halklar ve inançlar ortak yaşamın eşit paydaşlarıdır. 1 Ekim'de başlayan barış süreci, bizlere Demokratik Cumhuriyeti birlikte inşa etme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda Kürt meselesini güvenlik kalıbından çıkarıp tam hak ve katılım temelinde demokratik müzakereyle çözme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal barışın olmadığı yerde demokrasi, demokratikleşmenin olmadığı yerde Cumhuriyet eksik kalmıştır. 102. yılda bu hakikat ertelenemez. Türkiye'deki tüm halklar ve inançlar ortak yaşamın eşit paydaşlarıdır. 1 Ekim'de başlayan barış süreci, bizlere Demokratik Cumhuriyeti birlikte inşa etme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda Kürt meselesini güvenlik kalıbından çıkarıp tam hak ve katılım temelinde demokratik müzakereyle çözme zamanıdır. Tüm halklar ve inançlar, işçiler ve emekçiler, yoksullar, engelliler, kadınlar, gençler ve doğa savunucuları için bu fırsatı birlikte değerlendirelim. Yolumuz barışın yoludur. Yasakların değil, özgürlüklerin; çatışmanın değil, müzakerenin Türkiye'sini inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İkinci yüzyılımız; eşitlik, adalet ve özgürlük üzerine yükselirse geleceği kazanabiliriz."

