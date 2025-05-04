DEM Parti'den CHP Genel Başkanı'na Yapılan Saldırıya Kınama

Dem Parti, dün vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Dem Parti'den yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı esas itibarıyla Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur, cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."