DEM Parti'den CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama Açıklaması

DEM Parti, CHP Genel Merkezi'ne polis eşliğinde yapılan müdahaleyi kabul edilemez bulduğunu belirterek, krizin diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin siyasi ve demokratik dengesinin önemli bir ağırlık merkezidir. Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye'nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Tüm siyasi aktörlerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bugün demokrasisinin sınandığı bir eşikte daha durduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bu sabah polis eşliğinde yapılan yürüyüş ve ardından ortaya çıkan görüntüler, demokratik irade ile kurumsal meşruiyetin aynı anda yaralandığının bir işaretidir. Bu tabloyu, demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez buluyoruz. Demokratik düzenlerde parti binaları kaba kuvvetin değil, müzakere ve uzlaşının mekanlarıdır. Bir siyasi krizin polis eşliğinde değil, diyalogla aşılması gerekir. Zorla, kapı kırmalarla, gazla siyasi bir mesele çözülemez. Bu durum kabul edilemez."

CHP'nin 100 yıllık birikimi ve kurumsal kapasitesiyle yaşanan krizden çıkma gücüne sahip olduğuna yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Tarafların bu süreçte hukuki meşruiyet ve demokratik siyaset ilkelerini pusula edinmesini; sabır, olgunluk ve müzakere yolundan ayrılmamasını bekliyoruz. Sorunun siyasi irade ve kurumsal kapasite çerçevesinde hızla ve suhuletle çözüme kavuşturulması için hem ısrarcıyız hem de bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız.

Şunu açıkça ifade etmeliyiz; Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin siyasi ve demokratik dengesinin önemli bir ağırlık merkezidir. Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye'nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Tüm siyasi aktörlerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyoruz. 86 milyon insanın geleceğine sahip çıkmak için tüm siyasi aktörlerin demokratik iradeye, müzakereye ve vakarla siyaset yapma geleneğine sahip çıkması şarttır. Türkiye siyaseti bu badireyi, birlikte ve ortak akılla aşacak olgunluğa sahiptir. Bu demokratik olgunluğun sergileneceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
