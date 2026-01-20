Haberler

Dem Parti Sözcüsü: "Toplumun Ortak Değeri Olan Bayrağa Saygısızlığı Kabul Etmiyoruz"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Parti, bayrağa saygısızlık olarak nitelendirilen davranışları tasvip etmediklerini açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

