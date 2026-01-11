Haberler

Dem Parti: "Barış Akademisyenleri Derhal Görevlerine İade Edilmelidir"

DEM Parti, 10 yıl önce 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisi nedeniyle ihraç edilen Barış Akademisyenlerinin görevine iade edilmesini talep etti. Açıklamada, akademisyenlerin barış, demokratik toplum ve insan hakları için savunuculuk yaptıkları ifade edildi.

(ANKARA) - Dem Parti, 10 yıl önce bugün yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenler için, "Bu akademisyenler halkların ortak geleceğini, demokratik bir toplumu ve onurlu barışı savundular. Toplum vicdanının sesi olan Barış Akademisyenleri derhal görevlerine iade edilmelidir. Barıştan ve akademik özgürlükten vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Dem Parti, X hesabından yaptığı açıklamayla 10 yıl önce bugün "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini yayımladıkları için ihraç edilen "Barış İçin Akademisyenlerin" göreve iadesini talep etti. DEM Parti açıklamasında şunları kaydetti:

"Barış Akademisyenleri, 10 yıl önce ülkede yaşanan düşük yoğunluklu savaşa ve şiddet politikalarına karşı durdu. Barış talep ettikleri için bir kısmı üniversitelerinden atıldı. Bu ülkede barış demek suç sayıldı; savaşın karşısında duranlar cezalandırıldı. Oysa bu akademisyenler halkların ortak geleceğini, demokratik bir toplumu ve onurlu barışı savundular. Toplum vicdanının sesi olan Barış Akademisyenleri derhal görevlerine iade edilmelidir. Barıştan ve akademik özgürlükten vazgeçmeyeceğiz."

