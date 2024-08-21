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DEM Partisi, MHP Lideri Bahçeli'nin sözlerine cevap verdi

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DEM Partisi, MHP Lideri Bahçeli'nin şehit ailelerine maaş aktarılması ve Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması önerisine tepki gösterdi. Parti, Bahçeli'nin Kürt düşmanlığı, demokrasi ve hukuk karşıtlığı gibi söylemlerle anayasal düzene meydan okuduğunu belirtti. Ayrıca, DEM Partisi kendilerinin bu ülkenin sahipleri olduğunu ve Bahçeli'nin tehlikeli oyununun toplumsal barışı hedef aldığını ifade etti.

(ANKARA) - Dem Parti Genel Merkezi, DEM Partili milletvekillerinin maaşlarının kesilerek şehit ailelerine aktarılması ve Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına ilişkin sözlerine cevap verdi. Dem Parti'den yapılan açıklamada, "AKP'nin küçük ortağı MHP'nin Genel Başkanı yaptığı son açıklama ile Kürt düşmanlığını, DEM Parti hazımsızlığını, demokrasi ve hukuk karşıtlığını körüklemekte, anayasal düzenin son kırıntılarına da meydan okumaktadır. Bizler de bu ülkenin sahipleriyiz. Bahçeli ve ona akıl veren derin dalkavukları akıllarını başlarına almalıdır. Bu tehlikeli oyunla hedef aldığınız toplumsal barıştır. Derdiniz de ülke sevdası değil iktidar, koltuk, rant ve çıkardır. Bu köhnemiş zihniyetiniz Türkiye'yi yangın yerine çevirmekten başka bir işe yaramaz" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin resmi X hesabından "Darbeci Bahçeli'ye yanıt" başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"AKP'nin küçük ortağı MHP'nin Genel Başkanı yaptığı son açıklama ile Kürt düşmanlığını, DEM Parti hazımsızlığını, demokrasi ve hukuk karşıtlığını körüklemekte, anayasal düzenin son kırıntılarına da meydan okumaktadır. Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat, galiz söylemlerle siyasette çukurlaşmanın örneğini sergilemektedir. Bu zat ve dile getirdiği anlayış, Türkiye'deki en temel demokrasi, hukuk, insan hakları sorunu haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi'ni kapatmayı, anayasal düzeni askıya aldırmayı önerecek kadar darbeci bir zihniyetin temsilcisi olan bu zat ve partisi mafyanın, karanlık ve organize işlerin, gayri ahlaki ve gayri hukuki bütün uygulamaların ve cinayet şebekelerinin merkezi gibi çalışmaktadır.

Bu zata hatırlatırız ki partimiz bu ülkede milyonlarca oy almış, yıllarca sürdürülen ucube seçim barajını yıkmış, çıkarılan her türlü engeli aşmış, tutuklama, saldırı ve her türlü hukuksuzluğa rağmen halkın desteği ile parlamentoya girmiştir. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değildir. Kendisi bu ülkenin sahibi, bizler de kiracısı değiliz. Bizler de bu ülkenin sahipleriyiz. Bahçeli ve ona akıl veren derin dalkavukları akıllarını başlarına almalıdır. Bu tehlikeli oyunla hedef aldığınız toplumsal barıştır. Derdiniz de ülke sevdası değil iktidar, koltuk, rant ve çıkardır. Bu köhnemiş zihniyetiniz Türkiye'yi yangın yerine çevirmekten başka bir işe yaramaz. Partimizin kazandığı hakların tamamı, kendisine oy veren milyonların vergisidir, alınteridir. Biz bu ülkede demokrasi ve barış isteyen milyonların sesiyiz. Öyle sokak kabadayılığıyla hiç kimse partimizi susturamaz. Bizler 90'lı yılların cinayet şebekelerine eyvallah etmedik, bugünkü çakma meydan okumalara da pabuç bırakmayız!"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamada "DEM Parti milletvekillerinin maaşları ile partiye yapılan Hazine yardımlarının kesilerek şehit ailelerine aktarılması, Anayasa Mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da mahkemenin kapatılması" önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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