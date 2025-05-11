DEM Parti'den Anneler Günü Mesajı: Barış Vurgusu

(ANKARA) - DEM Parti'nin Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır. Gözyaşına yeterince doymuş bu coğrafyada annelere en büyük sözümüz, sevinçlerine ortak olmak ve demokratik bir ülkeyi birlikte kurma mücadelemizdir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından, Anneler Günü'ne ilişkin mesaj paylaşıldı. DEM Parti'nin paylaşımı şöyle:

"Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır. Gözyaşına yeterince doymuş bu coğrafyada annelere en büyük sözümüz, sevinçlerine ortak olmak ve demokratik bir ülkeyi birlikte kurma mücadelemizdir."