Tülay Hatimoğulları, Alevi Örgütlerinin Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi örgüt temsilcilerini TBMM'de kabul etti. Heyet, Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara karşı toplanan imzaları yarın TBMM'ye sunacak.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi örgütlerinin temsilcilerinden oluşan heyeti TBMM'deki parti grubunda kabul etti.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Alevi örgütlerinin Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara karşı topladıkları imzaları yarın TBMM'ye sunacağı belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara karşı durmaya ve Alevilerle dayanışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA