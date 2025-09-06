Haberler

DEM Parti'den 6-7 Eylül Olaylarına İlişkin Açıklama

DEM Parti, 6-7 Eylül olaylarının 70. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, pogromda hayatını kaybedenleri andı ve toplumsal barış için yüzleşme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti, 6-7 Eylül olaylarına ilişkin "Unutmuyoruz, pogromda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Toplumsal barışın sağlanabilmesi için bu coğrafyada yaşanan katliamlarla hakiki bir yüzleşme zorunludur. Her inanç ve kimliğin özgür ve eşit bir şekilde yaşaması için demokratik toplum mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti, sosyal medya hesabından 6-7 Eylül olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İstanbul, İzmir ve birçok şehirde yaşayan Rumlar ve Ermeniler başta olmak üzere Hristiyan ve Musevi yurttaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen 6-7 Eylül pogromunun üzerinden 70 yıl geçti. Unutmuyoruz, pogromda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Toplumsal barışın sağlanabilmesi için bu coğrafyada yaşanan katliamlarla hakiki bir yüzleşme zorunludur. Her inanç ve kimliğin özgür ve eşit bir şekilde yaşaması için demokratik toplum mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

