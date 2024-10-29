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DEM Parti'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

DEM Parti'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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DEM Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik yayımladığı mesajda, Demokratik Cumhuriyeti inşa etme ve geliştirme hedefini vurgulayarak, Cumhuriyet'in 101. yılını toplumsal barış ve demokrasi ile kutladı.

(ANKARA)- Dem Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı. Mesajda, " Demokratik Cumhuriyeti inşa etmek ve geliştirmek bizlerin hedefidir. Demokratik Anayasa, özgür ve eşit yurttaş, demokratik toplum ve hukukun üstünlüğü temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme hedefimizi Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz" denildi.

DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı. Yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılındayız. Doğruları, yanlışları ve eksikleri ile 100 yılı geride bırakan Cumhuriyet, bugün de toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun Demokratik Cumhuriyet hedefine ulaşmayı bekliyor. Demokratik Cumhuriyeti inşa etmek ve geliştirmek bizlerin hedefidir. Demokratik Anayasa, özgür ve eşit yurttaş, demokratik toplum ve hukukun üstünlüğü temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme hedefimizi Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Bayramı DEM Parti Demokrasi Politika Güncel Yaşam

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