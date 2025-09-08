Haberler

DEM Parti, CHP İstanbul İl Başkanlığına Destek Vermek İçin Gitti

DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Çınar Altan, parti heyetlerinin polis ablukası altındaki CHP İstanbul İl Başkanlığına destek vermeye çalıştığını açıkladı. Destekte bulunacakları belirtilirken, demokrasi ve özgürlük mücadelesine vurgu yapıldı.

(İSTANBUL) - Dem Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Çınar Altan, parti heyetlerinin polis ablukası altına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığına destek vermeye gittiğini bildirdi.

Altan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti heyetimiz binlerce polis, TOMA ve barikatlarla kuşatılmış CHP İl Binası'na ulaşmaya çalışıyor. Teslim alınmaya çalışılanın bir partiden çok fazlası olduğunun bilincine sahibiz. Hangi tarafın çemberin içi, hangisinin dışı olacağını belirleyecek olan halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesi olacak." ifadesini kullandı.

