Dem Parti Eş Genel Başkanları, Arap-Alevi Kurumlarının Temsilcileriyle TBMM'de Görüştü

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Arap-Alevi kurumlarının temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi. DEM Parti'nin görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmede, Suriye'de devam eden Alevi katliamına dikkat çekmek ve durdurmak için beraber atılabilecek adımlar ve ayrımcılığa karşı mücadele zeminini güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

