DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Hakkari'de Partisinin İl Başkanlığı Binasını Açtı

Güncelleme:
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı ve düzenlenen konsere katıldı. Hatimoğulları, barış ve demokrasi vurgusu yaparak, iktidara ve muhalefete sorumluluklarını hatırlattı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı, konsere katıldı.

Kentte partililer tarafından karşılanan Hatimoğulları, Bulvar Caddesi'nde partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı, partililerle bir araya geldi.

Ardından partisi tarafından düzenlenen konsere katılan Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'nun savaşlara gebe olan bir dönemden geçtiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Hatimoğulları, "İktidara ve muhalefete, bu sürecin başarıya evrilmesi için, sürecin barışla, demokratik toplumun inşasıyla neticelenebilmesi için büyük görev ve sorumluluk düşmektedir." dedi.

Barış ve demokratik toplum yolunun aynı zamanda ekmek mücadelesinden geçtiğini belirten Hatimoğulları, "Pusulamız barıştır, rotamız demokrasidir. Gücümüz ve irademiz özgürlüktür, mücadeledir." diye konuştu.

Programa, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartın, Onur Düşünmez ve Vezir Coşkun Parlak katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
