Della Miles ve Muhammed Kay Marston'dan Duchenne Musküler Distrofi İçin Umut Dolu Şarkı

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ABD'li sanatçılar Della Miles ile Muhammed Kay Marston, DMD hastalığıyla mücadele eden çocuklar için 'Umudun Ardından' adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

ABD'li şarkıcı Della Miles ile Muhammed Kay Marston, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası 6 yaşındaki Çınar Güzel ve 10 yaşındaki Recep Açıkgöz'ün hikayesini işleyen "Umudun Ardından" şarkısını seslendirdi.

Turgay Evren'in sözlerini yazdığı, Ali Tolga Demirtaş'ın bestelediği şarkı, sosyal medyada kısa sürede 130 binden fazla izlenmeye ulaştı.

DMD kas hastalığına ilişkin farkındalığın artırılmasının hedeflendiği, Çınar Güzel ve Recep Açıkgöz'ün de yer aldığı şarkının klibi, İstanbul ve Ankara'da çekildi.

Bandırmada müzik öğretmenliği yapan Bahar Özbek'in geri vokal olarak katkıda bulunduğu şarkı, müzik platformlarından dinlenebiliyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Yorumlar (1)

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