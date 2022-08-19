Deliye dönen at, kızdığı sahibini at arabasından düşürerek hastanelik etti Deliye dönen at, kızdığı sahibini at arabasından düşürerek hastanelik etti Tekirdağ Çorlu'da sahibine kızarak deliye dönen at, ortalığı birbirine kattı. Deliye dönen at, kızdığı sahibini at arabasından düşürerek hastanelik etti TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sahibine kızarak deliye dönen at, ortalığı birbirine kattı. Bağlı olduğu arabayı savuran at sahibinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzeri akaryakıt istasyonunun bulunduğu ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, at arabası üzerindeki sahibine sinirlenen at, bir anda ortalığı birbirine kattı. Sahibinin bir türlü sakinleştiremediği at, bağlı olduğu arabanın üzerinde tekme atarak sahibini yere savurdu. İpini koparan gözü dönmüş at kayıplara karıştı. Yaralanan at sahibinin yardımına koşan mahalle sakinleri, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Güncel Haberler

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